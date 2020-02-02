Изображение Meizu 17: следуя тренду на рынке по части месторасположения фронталки

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Meizu не скрывает того, что готовит к выходу флагман, который получит порядковый номер 17. Чтобы привлечь внимание к новинке, компания даже амбициозно заявила о том, что это будет первый аппарат с Snapdragon 865 на борту. Все указывает на то, что обещание производитель не сдержит и пропустит вперед флагманы серии Samsung Galaxy S20, а также Xiaomi Mi 10.

Ожидаемое время анонса Meizu 17 — март. По мере приближения релиза в сети будет появляться все больше информации о смартфоне, а сегодня смотрим на его изображение. Если оно достоверное, то Meizu окажется в числе тех, кто последует тренду с круглым отверстием под фронтальную камеру.

Новинка получит тонкорамочный дисплей с небольшим отверстием в верхнем правом углу под селфи-модуль. Оценить толщину подбородка и оформление тыльной панели, увы, нельзя.

Повторимся, что в основе Meizu 17 будет лежать аппаратная платформа Snapdragon 865, которая объединяет в себя 8 процессорных ядер Kryo 585 с пиковой частотой 2,84 ГГц и за обработку графики отвечает контроллер Adreno 650. Примечателен флагман будет еще и тем, что он станет первым 5G-смартфоном компании, а работу в сетях пятого поколения обеспечит модем Snapdragon X55.

Источник: slashleaks