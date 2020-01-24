Известны даты проведения Google I/O

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Май — это традиционное время для ежегодной конференции для разработчиков Google ﻿I/O. Это не самое занятное и ожидаемое мероприятие в мире технологий, но все же заметное с точки зрения релизов. Конечно же, на очередной конференции компания представит следующее обновление фирменной операционной системы, теперь это должна быть версия Android 11. С прошлого года компания отказалась от «сладких» имен для прошивки.









Сегодня глава Google Сундар Пичаи на своей странице в Twitter сделал объявление, что ежегодная конференция Google I/O в этом году пройдет с 12 по 14 мая в Калифорнии, а именно, в Маунтин-Вью.





Как крупнейший представитель IT индустрии Google должен показать, каких успехов они достигли в области искусственного интеллекта и безопасности. Обязательно уделят внимание системе «умный дом» и виртуальной реальности, а также может пройти премьера новой версии Android Wear.





Стоит ждать в рамках Google I/O и релиза новых «железок». В частности, могут показать Google Pixel 4a. По крайней мере на прошлой конференции череду анонсов начали с премьеры Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые позиционировались как аппараты с премиальными решениями, но по доступной цене. Одной из главных фишек устройств стала камера.





Скорее всего, акцент на фотовозможности будет сохранен и в случае с Google Pixel 4a. Есть слухи, что смартфон получит дисплей диагональю 5,7 и 5,8 дюйма, чип Snapdragon 730 или Snapdragon 765, 4 Гб оперативной памяти, флеш-модуль на 64 Мп, ОС Android 10 «из коробки» и основную камеру на 12,2 Мп.





Источник: 9to5google.com