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К чему готовиться. Что думаете о таком дизайне Meizu 17?

04.02.2020 966 2

Прошлый год не только запомнился ростом цен на смартфоны, но и оставил след в такой субъективной и меняющейся сфере как дизайн устройств. Многие тенденции во внешнем облике мобильных устройств диктовали не только модные течения, но и вызовы времени.

 

К чему готовиться. Что думаете о таком дизайне Meizu 17? – фото 1


Большинство компаний осознанно отказались персонализировать внешний облик своих моделей, поощряя уменьшение рамок и наращивая количество камер. А технические ограничения с подэкранными модулями заставляли искать пути органично обыграть фронталку. Похоже, что мы с вами на пороге доминирования селфи-камер, врезанных в круглое отверстие в дисплее.

 

К чему готовиться. Что думаете о таком дизайне Meizu 17? – фото 2


Кому-то такое решение нравится, а кому-то оно претит и вызывает неприятие. Нашлось немало тех, кто после публикации рендера Meizu принялся критиковать компанию за то, что и «она туда же», предложив круглый вырез под фронталку. Сегодня один из китайских поставщиков утечек выложил в сеть изображения, визуализировав будущий флагман Meizu.


Нам показали смартфон, где селфи-камера вписана в круглое отверстие по центру верхней части дисплея. Сама матрица изогнута по кромкам и может похвастаться практически полным отсутствием рамок. Датчики основной камеры решили расположить на площадке круглой формы. И такое исполнение тыльного модуля не блажь концептодела, подсмотрен такой дизайн в одном из патентов компании.


Сам источник не говорит однозначно, что таким и будет Meizu 17. Он лишь просит поклонников высказаться, понравится ли им новый смартфон компании, если он предложит круглую тыльную камеру.


А как насчет вас? Нравится ли вам смартфон в таком дизайне? Дайте нам знать ниже в комментариях.


Источник: toutiao.com



Meizu 17 Meizu
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Чан
Meizu всегда ТОП. А любителей ежедневных корявых обновлений в топку (ну вы понели кто эти дауны)
04.02.2020 21:16
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Комментатор228
Если удачно подобрать цвет, будет выглядеть очень хорошо.
04.02.2020 19:48
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К чему готовиться. Что думаете о таком дизайне Meizu 17?