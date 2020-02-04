К чему готовиться. Что думаете о таком дизайне Meizu 17?

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Прошлый год не только запомнился ростом цен на смартфоны, но и оставил след в такой субъективной и меняющейся сфере как дизайн устройств. Многие тенденции во внешнем облике мобильных устройств диктовали не только модные течения, но и вызовы времени.





Большинство компаний осознанно отказались персонализировать внешний облик своих моделей, поощряя уменьшение рамок и наращивая количество камер. А технические ограничения с подэкранными модулями заставляли искать пути органично обыграть фронталку. Похоже, что мы с вами на пороге доминирования селфи-камер, врезанных в круглое отверстие в дисплее.





Кому-то такое решение нравится, а кому-то оно претит и вызывает неприятие. Нашлось немало тех, кто после публикации рендера Meizu принялся критиковать компанию за то, что и «она туда же», предложив круглый вырез под фронталку. Сегодня один из китайских поставщиков утечек выложил в сеть изображения, визуализировав будущий флагман Meizu.





Нам показали смартфон, где селфи-камера вписана в круглое отверстие по центру верхней части дисплея. Сама матрица изогнута по кромкам и может похвастаться практически полным отсутствием рамок. Датчики основной камеры решили расположить на площадке круглой формы. И такое исполнение тыльного модуля не блажь концептодела, подсмотрен такой дизайн в одном из патентов компании.





Сам источник не говорит однозначно, что таким и будет Meizu 17. Он лишь просит поклонников высказаться, понравится ли им новый смартфон компании, если он предложит круглую тыльную камеру.





А как насчет вас? Нравится ли вам смартфон в таком дизайне? Дайте нам знать ниже в комментариях.





Источник: toutiao.com







