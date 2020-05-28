Как сэкономить при покупке Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и наушников OnePlus Bullets Wireless Z

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Предлагаем вам присмотреться к скидкам, которые действуют на актуальные смартфоны Redmi. Речь о моделях Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro, которые пришли, чтобы в очередной раз взойти на царство в мире доступных устройств. Это достойные аппараты для своей ценовой категории и за счет общей суммы характеристик — это привлекательные предложения для наших дней.

Смартфон Redmi Note 9 Pro

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FHD+, 5020 мАч, NFC, 64 Мп, 6/64 Гб

Версия: Global 6/64 Гб, WHITE/GREEN/GRAY

Цена: $219 - https://lite.al/s-EEa

Промокод "NOTE9RPO20"

Версия: Global 6/128 Гб, WHITE/GREEN/GRAY

Цена: $236,99 - https://fas.st/mFp1M

Промокод "DH40All"

Смартфон Redmi Note 9

Характеристики: Helio G85, MIUI, дисплей 6.53" FHD+, 5020 мАч, NFC

Версия: Global 3/64, WHITE/GREEN/GRAY

Цена: $162,99 - https://lite.bz/Qn8tlv

Промокод "DH40All"

Версия: Global 4/128 Гб, WHITE/GREEN/GRAY

Цена: $176,99 - https://lite.bz/PCsnh

Промокод "DH40All"

Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z

Характеристики: E303A, Bluetooth 5.0, IP55

Цена: $39,99 - https://lite.bz/vpv102

Промокод "BGONEPLUSZ"

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