Как сэкономить при покупке Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и наушников OnePlus Bullets Wireless Z
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Смартфон Redmi Note 9 Pro
Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FHD+, 5020 мАч, NFC, 64 Мп, 6/64 Гб
Версия: Global 6/64 Гб, WHITE/GREEN/GRAY
Цена: $219 - https://lite.al/s-EEa
Промокод "NOTE9RPO20"
Версия: Global 6/128 Гб, WHITE/GREEN/GRAY
Цена: $236,99 - https://fas.st/mFp1M
Промокод "DH40All"
Смартфон Redmi Note 9
Характеристики: Helio G85, MIUI, дисплей 6.53" FHD+, 5020 мАч, NFC
Версия: Global 3/64, WHITE/GREEN/GRAY
Цена: $162,99 - https://lite.bz/Qn8tlv
Промокод "DH40All"
Версия: Global 4/128 Гб, WHITE/GREEN/GRAY
Цена: $176,99 - https://lite.bz/PCsnh
Промокод "DH40All"
Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z
Характеристики: E303A, Bluetooth 5.0, IP55
Цена: $39,99 - https://lite.bz/vpv102
Промокод "BGONEPLUSZ"
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