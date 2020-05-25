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Как выглядит Samsung Galaxy Note 20+

25.05.2020 1097 3

Если не произойдет чего-то непредвиденного, то в августе Samsung покажет флагманы Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20+. В пользу того, что новинки будут выполнены в стиле Galaxy S20, говорили первые слухи. А теперь за дело взялся известный инсайдер @OnLeaks, который редко ошибается и опирается на достоверные источники. Он визуализировал Galaxy Note 20 + и практически нет сомнений, что именно так и будет выглядеть флагман.

 

Как выглядит Samsung Galaxy Note 20+ – фото 1

 

В очередной раз Samsung не стала ничего изобретать в дизайне и реализовала те находки, которые предлагала и ранее. Слегка изогнутый дисплей, фронталка, вписанная прямо по центру Infinity-O дисплея в круглое отверстие, стекло спереди и сзади, основная камера получила прямоугольную площадку. Блок камер на тыльной стороне в таком исполнении уже стал трендом нынешнего сезона.

 

Как выглядит Samsung Galaxy Note 20+ – фото 2

 

Сообщается, что Galaxy Note 20+ оснащен 6,9-дюймовым OLED-дисплеем и габариты корпуса составили 165х77,2х7,6 мм. Обращает на себя внимание отсек для стилуса, который теперь располагается с левой стороны корпуса.

 

По тем сведениям, что ранее появлялись в сети, Samsung Galaxy Note 20+ должен предложить экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением QuadHD+, процессор Exynos 992 или Snapdragon 865, до 16 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной, батарейку емкостью 4500 мАч и в качестве главного в основной камере будет выступать датчик на 108 Мп. От реализации 100-кратного зума должны отказаться.

 

 

 

Источник: 9to5google

Samsung Galaxy Note 20+ Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Evgeniy Bahamut
Мда. Самое время купить note 10 plus на драконе за 58к.
25.05.2020 13:42
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fkn magic
Evgeniy Bahamut, но он по камере уже сильно устарел, нет смысла..
25.05.2020 15:48
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Roma
Та хорошая камера
25.05.2020 16:10
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Как выглядит Samsung Galaxy Note 20+