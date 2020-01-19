Как жить дальше после «смерти» Windows 7? Один из выходов — переход на OS Ubuntu

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Как известно, на этой неделе прекратилась поддержка операционной системы Windows 7. В итоге почти 400 млн пользователей оказались перед дилеммой продолжать работать со старой операционкой, обновиться до актуальной версии Windows 10 или искать альтернативу.

Microsoft ратует за то, чтобы не ограничиваться установкой апдейта, а прикупить новый ПК. Воспользоваться ситуацией решили и некоторые разработчики дистрибутивов Linux. В частности, компания Canonical призывает владельцев устройств с Windows 7 переходить на OS Ubuntu.

Среди преимуществ такой миграции называется отсутствие необходимости приобретать новый ПК или устраивать апгрейд аппаратной части, а также безопасность OS Ubuntu. Акцентировали внимание и на том, что в OS Ubuntu обновления проходят в фоновом режиме, не доставляя неудобств пользователям.

Немаловажным является и тот факт, что большинство популярных приложений Windows доступны и для OS Ubuntu. В итоге пользователям не нужно будет покидать привычную зону комфорта и функционал устройств не пострадает.

Прислушаются ли в итоге пользователи к призыву Canonical, можно будет узнать в будущем, когда появится статистика долей настольных операционных систем на мировом рынке. Маловероятно, что мы будем наблюдать массовую миграцию пользователей на ОС Ubuntu, но наверняка будут те, кто перейдут под знамена этой операционки.

Источники: softpedia﻿, softpedia﻿