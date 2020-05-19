Камера OnePlus 8 Pro лишится «рентгеновского зрения»

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Не так давно было обнаружено, что камера OnePlus 8 Pro умеет просвечивать пластик, стекло и одежду. Такую «сверхспособность» получил цветовой модуль, способный словно рентген проникать сквозь ряд материалов, среди которых тонкий пластик, ткань и стекло. Практическая польза от такой фичи — загадка.









Но само «рентгеновское зрение» OnePlus 8 Pro вызвало ажиотаж, и пользователи новенького флагмана принялись проверять, внутрь чего может заглянуть камера. Похоже, что наиболее активно пользователи начали «раздевать» других, ведь цветовой датчик может проникнуть через определенные виды ткани. Именно этот факт многие расценили как серьезную угрозу конфиденциальности и приватности.





Компания посчитала, что в мире может найтись немало людей, которые будут злоупотреблять способностями камеры OnePlus 8 Pro просвечивать какие-то объекты. Особенно, например, может найтись немало тех, кто, заглянув под маечку, будут выставлять подобные снимки на всеобщее обозрение. Поэтому принято решение отключить «рентгеновское зрение». В течение недели OnePlus выкатит обновление для флагмана, которое отключит фотохромный фильтр.

О своем решении компании объявила на официальном форуме в Weibo для пользователей OnePlus 8 Pro с оболочкой HydrogenOS, ориентированного на рынок Китая. Но можно не сомневаться, что для смартфона с надстройкой OxygenOS выйдет аналогичное обновление.

Источник: neowin







