Китайские гиганты хотят положить конец господству Google Play Store

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Издание Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило о том, что четыре китайских техногиганта Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi создали альянс Global Developer Service Alliance (Глобальный альянс разработчиков сервисов). Цель GDSA — разработка и поддержка новой платформы для распространения мобильных приложений за пределами Китая. Проще говоря, стоит задача создать общий магазин приложений и предложить альтернативу Play Store.









По задумке, новая платформа должна упростить разработчикам игр и различных мобильных приложений продвижение собственных продуктов на глобальном рынке. Запуск единого магазина приложений запланирован на март, но не исключено, что короновирус может заставить пересмотреть эти планы. Уже создан прототип веб-сайта и на первых порах он будет охватывать 9 стран, среди которых Россия, Индонезия и Индия.





На данный момент все четыре компании отказались давать официальный комментарий на эту тему. Не дает никаких комментариев на эту тему и Google.

Нет понимания, какие рычаги намерены использовать китайские компании, чтобы популяризировать свою платформу и продвигать ее на глобальном рынке. Не стоит забывать о том, что пользователи уже привыкли пользоваться Google Play и на его просторах собраны миллионы приложений, тогда как альтернативная GDSA, по крайней мере на первых порах, не сможет предложить такое же разнообразие.





Возможно, китайцы предпочтут демпинговать ценами на софт, а также сделают ставку на собственную пользовательскую армию. Не исключено, что на новые устройства они станут по умолчанию ставить платформу GDSA и будут предлагать какие-то акционные подписки.





По данным аналитиков IDC в четвертом квартале 2019 года на долю Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi пришлось чуть более 40% мировых поставок смартфонов. И если они смогут «подсадить» такую огромную армию пользователей на GDSA, то новая платформа составит конкуренцию Google Play, а также станет еще одним отличным источником доходов для китайских производителей.





Источник: reuters.com







