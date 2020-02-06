Где купить дешевле?

Китайские гиганты хотят положить конец господству Google Play Store

06.02.2020 1627 3

Издание Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило о том, что четыре китайских техногиганта Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi создали альянс Global Developer Service Alliance (Глобальный альянс разработчиков сервисов). Цель GDSA — разработка и поддержка новой платформы для распространения мобильных приложений за пределами Китая. Проще говоря, стоит задача создать общий магазин приложений и предложить альтернативу Play Store.

 

Китайские гиганты хотят положить конец господству Google Play Store – фото 1


По задумке, новая платформа должна упростить разработчикам игр и различных мобильных приложений продвижение собственных продуктов на глобальном рынке. Запуск единого магазина приложений запланирован на март, но не исключено, что короновирус может заставить пересмотреть эти планы. Уже создан прототип веб-сайта и на первых порах он будет охватывать 9 стран, среди которых Россия, Индонезия и Индия.

 

Китайские гиганты хотят положить конец господству Google Play Store


На данный момент все четыре компании отказались давать официальный комментарий на эту тему. Не дает никаких комментариев на эту тему и Google.

Нет понимания, какие рычаги намерены использовать китайские компании, чтобы популяризировать свою платформу и продвигать ее на глобальном рынке. Не стоит забывать о том, что пользователи уже привыкли пользоваться Google Play и на его просторах собраны миллионы приложений, тогда как альтернативная GDSA, по крайней мере на первых порах, не сможет предложить такое же разнообразие.


Возможно, китайцы предпочтут демпинговать ценами на софт, а также сделают ставку на собственную пользовательскую армию. Не исключено, что на новые устройства они станут по умолчанию ставить платформу GDSA и будут предлагать какие-то акционные подписки.


По данным аналитиков IDC в четвертом квартале 2019 года на долю Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi пришлось чуть более 40% мировых поставок смартфонов. И если они смогут «подсадить» такую огромную армию пользователей на GDSA, то новая платформа составит конкуренцию Google Play, а также станет еще одним отличным источником доходов для китайских производителей.


Источник: reuters.com



Google Play Store
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Danyel Bernadiner
Подсадить? Только своих товарищей узкоглазых. А, зачем нормальному человеку переходить на убогий магазин? Самсунг уже пробовали. А, если будут заставлять то сами и покупать свои телефоны будут и потом на коленях приползут.
06.02.2020 19:13
Ответить
Battrushya - Brawl Stars
Danyel Bernadiner, не знаю как тебе, но мне кажется то что их магазин будет куда лучше Google Play. В гугле в топе одна фигня ничего нормального нет.. Давай для сравнения возьмём Android и Miui, мне лично нравится Miui. Да-да я знаю что это оболочка, но сам факт того что оптимизация лучше остаётся фактом. А магазин Samsung та ещё фигня. Нифига не приятная для глаз, так ещё и бабки-сдиралово. Если в этом сторе разработчикам будет легче продвигаться и заявить о себе, то можно с гуглом попрощаться... Человек быстро ко всему привыкает
06.02.2020 19:42
Ответить
Игорь
Не видя магазин утверждать что он убогий? Дилетантский подход. Нужно посмотреть что он из себя будет представлять, а потом делать вывод. И слишком много в тебе желчи и агрессии. Никто никуда ползать на коленях не будут. Google на этом зарабатывает неплохо, поэтому примет назад с удовольствием.
06.02.2020 19:54
Ответить

telegram__banner.png
Китайские гиганты хотят положить конец господству Google Play Store