Концепция поменялась? Великобритания будет сотрудничать с Huawei

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Стало известно, что служба безопасности Великобритании сообщила премьер-министру этой страны Борису Джонсону, что нет никаких предпосылок отказываться от сотрудничества с Huawei. Один из высокопоставленных чиновников в области безопасности сообщил изданию The Daily Mail, что они уверены, что смогут уравновесить «баланс в вопросе национальной безопасности и экономической выгоды для Великобритании».





Ожидается, что во второй половине января премьер-министр Великобритании соберет Совет национальной безопасности, чтобы поставить точку в вопросе о возможном сотрудничестве с Huawei в части поставки оборудования для сотовых сетей пятого поколения.





Изначально было высказано мнение о недопустимости работы с китайской компанией. Правда, тогда же прозвучали опасения, что отказ от закупки оборудования у Huawei может привести к тому, что Великобритания окажется среди аутсайдеров в части развертывания 5G-сетей.





Но теперь после вердикта сотрудников службы безопасности Великобритании, есть вероятность того, что будет принято решение работать с Huawei. Правда, речь идет только о закупке второстепенного оборудования и элементов сетей, тогда как ключевые компоненты станут закупать у более «благонадежных» компаний.





Не стоит забывать о том, что таким шагом Великобритания рискует испортить отношения с США, которые планомерно заняли позицию по выдавливанию Huawei с рынка телекоммуникационного оборудования и настойчиво призывают союзников отказаться от сотрудничества с китайским технологическим гигантом.





Источник: gizmochina.com







