Купи Xiaomi Mi Note 10 Lite, Realme 6 и Huawei P40 Lite со скидкой

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Подходит к концу май и борьба с коронавирусом продолжается, хотя и вошла в какую-то малопонятную и вялотекущую стадию, когда повсеместно вводят послабления. Но вирус никуда не делся. В этой ситуации все же стоит продолжать избегать лишних посещений магазинов и публичных мест, заказывая товары с доставкой на дом. Ждать того, что цены на мобильники существенно снизятся, не приходится. Решать вопрос покупки стоит исходя из тех предложений, которые есть сейчас на рынке.

Поэтому предлагаем регулярно заглядывать на наш Telegram-канал Andro price в поисках выгодных акций и распродаж. Здесь выкладывается подборка товаров, которые временно сбросили в цене или есть возможность сэкономить, используя промо-код. Давайте посмотрим на три смартфона, которые сейчас предлагают со скидками.

Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite

Характеристики: Snapdragon 730, 6.47" AMOLED, MIUI 11, 5260 мАч, NFC, 6/128 Гб, черный, белый и красный цвета

Цена: $289,99 - https://lite.al/bnNiYo

Промокод "F54915F6"

Смартфон Realme 6

Характеристики: Helio G90T, Android 10.0, безрамочный 6.5" Full HD+, 4300 мАч, NFC, 8/128 Гб, синий и белый цвета

Предложение для РФ

Цена: $213,40 - https://lite.al/p3Xw7M

Скидка продавца $28,56 + промокод "VESNEDOROGU2000"

Смартфон Huawei P40 lite

Характеристики: Kirin 810, 6.4" FullHD Android 10.0, 4200 мАч, 4/64 Гб

В подарок! Фитнес-браслет стоимостью 2 790 рублей!

Предложение для РФ

Цена: 10 999 руб - https://lite.bz/VZLsKb

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