Линейку OnePlus 8 покажут раньше времени

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Какой флагман ждут больше всего в первой половине 2020 года? Кто-то скажет Samsung Galaxy S20, проголосуют за Xiaomi Mi 10 поклонники компании Xiaomi и обязательно вспомнят о Huawei P40. В череде ожидаемых новинок обязательно назовут и OnePlus 8, который вновь посостязается за звание лучшего китайского флагмана.









Работы над «восьмеркой» идут, и, если верить последним данным, идут они успешно и с опережением привычного графика. Достаточно известный инсайдер Ишан Агарвал сообщил о том, что OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, а также лайт-версию должны представить в конце марта или в апреле нынешнего года. По его словам, в этом году компания расширит цветовую палитру и оба флагмана получат новый зеленый оттенок.





По предварительной информации OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будут обладать OLED-панелями, чипом Snapdragon 865, минимум 8 Гб оперативной памяти, флеш-модулем на 128/256 Гб и тройной основной камерой на 64 Мп + 20 Мп + 12 Мп. В своем базовом исполнении «восьмерка» предложит аккумулятор емкостью 4000 мАч, быструю зарядку на 30 Вт, дисплей диагональю 6,5 дюйма с частотой 120 Гц и фронтальный объектив на 32 Мп.





Pro-версия будет щеголять 6,7-дюймовым экраном, батареей на 4500 мАч, двойным селфи-модулем 32 Мп + ToF-датчик, предложит водозащиту по классу IP68 и быструю 50-ваттную зарядку.





Для OnePlus 8 Lite приготовили процессор Dimensity 1000, экран диагональю 6,4 дюйма с кадровой частотой 90 Гц, фронталку на 16 Мп, аккумулятор емкостью 4000 мАч, быструю 30-ваттную зарядку и тройной тыльный объектив на 48 Мп +16 Мп + 12 Мп.





Источник: twitter.com







