Лови скидки на iQOO Z1 5G, Poco F2 Pro и Realme X50 Pro 5G

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Скидка — это своеобразный экономический демпинг и возможность приобрести товар по уцененной стоимости. Это шанс получить выгоду, пусть и не всегда значительную. Стали ли бы вы платить больше, если есть возможность получить то же самое за меньшие деньги? Почти наверняка большинство ответят на этот вопрос отрицательно.

Если вы разумный и рачительный человек, который не привык сорить деньгами и знаете им цену, тогда скидки от продавцов существуют для вас. Это возможность хоть немного сэкономить при покупке и разумно распорядиться своими деньгами. А чтобы вы могли разобраться, что сейчас предлагают по сниженным ценам интернет-магазины, предлагаем регулярно посещать Telegram-канал Andro price, чтобы всегда быть в курсе актуальных распродаж и акций. Ниже вы найдете четыре гаджета, которые сейчас готовы продать со скидкой.

Смартфон iQOO Z1 5G

Характеристики: Dimensity 1000+, Dual SIM, 6.57" (2408x1080) 144Hz, 4500 мАч, NFC, 6/128 Гб

В белом цвете - $354,98

В синем цвете (с наушниками) - $364,98

Промокод "60D1JL6EV4J4", https://lite.al/MX6aje

Смартфон POCO F2 Pro

Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" AMOLED, 4700 мАч, 8K Video, NFC, 6/128 Гб

Цена: $459 - https://lite.bz/D--TW

Промокод "F2PRO20"

Смартфон Realme X50 Pro 5G

Характеристики: Snapdragon 865, 6.44" 90Hz AMOLED, Android 10, 4200 мАч, NFC, 8/128 Гб

Россия — $475,99

Украина — $479,67

Скидка продавца $4, https://fas.st/01Fbf

Электрическая отвертка WORKPRO

Характеристики: W121012A, крут. момент 3.5Nm, 200 об/мин, реверс, аккум. 1300мАч, Micro USB

Предложение для РФ

Цена: $9,94 - https://lite.bz/M0gjQ

Скидка продавца $5 + купон магазина $5