Microsoft готовит функцию для быстрого обмена данными между смартфонами и ПК

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О проблемах Microsoft на рынке смартфонов и планшетов наслышаны многие. Отсутствие успехов на этом поприще привели к тому, что компания свернула работы по созданию собственной мобильной платформы и начала экспериментировать со складными гаджетами на базе Android. А еще Microsoft пытается сделать функционал Windows 10 максимально удобным для работы с мобильными устройствами.





Пришло сообщение, что приложение Your Phone обзаведется новой функцией. Напомним, что это приложение является своеобразным «мостом» между ПК на Windows 10 и смартфонами на основе iOS или Android. Основные усилия разработчиков направлены на то, чтобы сделать процесс обмена файлами между устройствами максимально простым и комфортным.









Сообщество разработчиков Windows поделилось информацией, что им удалось обнаружить набор инструментов, который позволяет напрямую отправлять файл со смартфона на компьютер через приложение Your Phone и использовать общий буфер обмена.





На данный момент есть множество способов передачи данных со смартфона на ПК с Windows, включая облачное хранилище OneDrive. Но функция передачи контента в приложении Your Phone будет отличаться от прочих методов, ведь ожидается, что Microsoft обеспечит прямую, быструю и более тесную интеграцию. Каким контентом можно будет обмениваться, точной информации нет. Скорее всего, начнут с передачи текстовых документов.





Источник: windowslatest.com







