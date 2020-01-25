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Motorola планирует обновить железо на своем складном смартфоне – razr 2019

25.01.2020 887 1

Новая версия легендарного аппарата от Motorola собрала, в целом, очень положительные отзывы. Самым очевидным недостатком razr 2019 стало не самое мощное железо за ту сумму, по которой производитель собирался продавать свою новинку. Однако это скоро может измениться. Как стало известно, Motorola имеет планы на выпуск 5G-версии своего складного смартфона, правда, с одним условием – только для Китая.

 

Motorola планирует обновить железо на своем складном смартфоне – razr 2019 – фото 1

 

Как сообщается, устройство будет показано на выставке Промышленного дизайна Китая в Ухане (да-да, том самом), которая состоится в конце марта.

 

Motorola планирует обновить железо на своем складном смартфоне – razr 2019 – фото 2

 

Motorola razr использует чипсет Snapdragon 710. Хоть это очень даже «живучий» процессор, все же его нельзя назвать флагманским. И самый главный «недостаток» - отсутствие поддержки 5G-сетей. Учитывая планы Motorola, появление 5G-версии razr означает, что нас ждет более мощное и современное железо.

 

Motorola планирует обновить железо на своем складном смартфоне – razr 2019 – фото 3

 

Учитывая политику компании, скорее всего, Motorola будет использовать Snapdragon 765G, один из новых чипсетов, о котором компания Qualcomm объявила в декабре. На данный момент эта информация не подтверждена, поэтому выбор компании может также выпасть на недавно представленное решение от MediaTek - Dimensity 1000L. Оба процессора поддерживают 5G, но второй вариант будет более интересным выбором для покупателей в Китае.

 

Остается надеяться, что Motorola не забудет улучшить другие аспекты аппарата, которые действительно требуют доработок. Например, автономность. Она на данный момент не блещет – все же всего 2510 мАч, а с 5G-процессором смартфон не будет жить и пары часов от одного заряда. Конечно, маленькая батарея означает тонкий, стильный дизайн, но смартфоном нужно пользоваться, а не держать постоянно на «привязи» к розетке.

 

Источник: androidcentral.com

Motorola RAZR Motorola
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Олег смирнов
Она будет классной только тогда,когда перейдет в массы!Исклюзив-не интересен!
25.01.2020 20:43
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Motorola планирует обновить железо на своем складном смартфоне – razr 2019