Motorola решила перенести дату начала продаж нового Razr из-за неожиданно большого спроса

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Запуск складного смартфона Motorola Razr был отложен на неопределенное время, несмотря на уже назначенный старт продаж в начале января, из-за проблем с поставками. Предзаказы, которые должны были открыться 26 декабря, также были отозваны.

Компания отложила предпродажу и официальный запуск продаж, чтобы «лучше удовлетворить потребительский спрос», говорится в заявлении, разосланном крупным изданиям менеджментом Lenovo. «Спрос оказался слишком высоким <…>» - говорят представители китайской компании.

Компания не предоставила новую дату запуска, так как ее аналитики работают над определением необходимого количества единиц, чтобы обеспечить возможность большему количеству потребителей приобрести свой собственный Razr. По материалам Bloomberg, компания не ожидает «значительного сдвига» от первоначального графика.

Motorola не уточнила, была ли задержка вызвана проблемами с дизайном продукта. Например, первый запуск Samsung Galaxy Fold в марте 2019 года был отложен на полгода после того, как ранние обзоры складного смартфона показали дефекты экрана, а усовершенствованная версия, вышедшая в конце года, имела защитную пленку на дисплее и усовершенствованный механизм открытия смартфона. Нельзя утверждать точно, но, возможно, «дочка» Lenovo попросту учится на ошибках других брендов, и решает ошибки в спешном порядке без лишней шумихи.

В любом случае, в сети уже появились слухи, что Motorola уже готовит преемника Razr, который должен появиться в следующем году, так что будем надеяться, что Razr 2019 года выйдет хотя бы раньше своего «отпрыска».

Источник: theverge.com