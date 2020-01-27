Motorola: складка на дисплее Razr не брак, а норма

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Когда в конце прошлого года Motorola представила складывающийся Razr, естественно сразу возник вопрос: насколько надежной будет гибкая матрица. Ведь многие еще помнили историю о проблемах со сгибаемым экраном Galaxy Fold. Motorola же во время анонса убеждала всех, что проблем не должно возникнуть, она долго и основательно тестировала гибкий дисплей на живучесть перед тем как выпустить раскладушку.





Пока трудно говорить, будут ли проблемы с экраном у Motorola Razr. Со своей стороны, производитель взялся за разъяснительную работу в части правильной эксплуатации устройства. Он выпустил несколько промо-роликов приуроченных старту приема предзаказов на смартфон. Наибольший интерес вызвало одно из видео.





В нем компания акцентирует внимание на необходимости бережного и аккуратного обращения с Motorola Razr. Пользователю стоит не допускать попадания влаги на экран, держать его подальше от острых предметов и не использовать защитные пленки. Перед тем, как положить смартфон в карман или сумку, его обязательно нужно закрыть.





Но есть одно неприятное известие для тех, кто выложит $1500 за новинку. В ролике производитель заявляет, что складки и неровности на гибком дисплее — это норма. Возможно, компания попросту перестраховывается на случай, если матрица пойдет «волнами». Но очень похоже, что Motorola наперед предупреждает, что технология гибких дисплеев в своем нынешнем развитии подразумевает появление складок и неровностей, прежде всего, в месте сгиба.





Источник: phonearena.com







