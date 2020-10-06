Нашли скидки на Amazfit GTR, Amazfit PowerBuds и Blitzwolf

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Раздача промокодов на Amazfit GTR, Amazfit PowerBuds и Blitzwolf

Разнообразные распродажи и акции — «тяжелая артиллерия» для интернет-магазинов в борьбе за покупателя. Но пользоваться ими нужно системно, продуманно и грамотно. Немаловажно также быть в курсе того, что где-то что-продается по сниженной цене. Ведь далеко не всегда у нас есть время и желание мониторить десятки магазинов в поисках выгодных предложений. Всегда есть желание упростить этот процесс и на постоянной основе получать рассылку акций и специальных предложений.

Именно тут на помощь придет Telegram‑канал Andro price. Здесь на постоянной основе публикуются самые интересные предложения, позволяющие немного сэкономить. Мы сообщаем, что кто-то дает скидки и готов продать товар по меньшей цене. Вам остается лишь изучить предложение и принять решение насколько предложенная цена подходит вам.

Беспроводные/проводные наушники Blitzwolf

Характеристики: BW-HP2, Bluetooth 5.0, 1000 мАч, 3.5mm audiojack

Бесплатная доставка в РФ

Цена: $28,99 - https://lite.al/Qy_mTn

Промокод "BGH2P1"

Смарт-часы Amazfit GTR

Характеристики: Bluetooth 5.0, 410 мАч, 5ATM

Предложение для РФ

Версия: 1,39" AMOLED, Aluminum Alloy

Цена: $92,49

Версия: 1,20" AMOLED, Starry Black

Цена: $83,06

Купон магазина $49.60 + промокод "SLA250"

https://lite.bz/9nnTMw

Наушники Amazfit PowerBuds

Характеристики: A1965, зарядный бокс 450 мАч, BT5.0, Type-C, IP55

Цена: RU $62,01/UA $62,52 - https://lite.al/xJuVU3

Промокод "DIS202010"