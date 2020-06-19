Нашли скидки на AMAZFIT Pace, ZTE Blade V10 Vita и TicWatch

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Время от времени каждый интернет-магазин устраивает распродажи и предлагает скидки для привлечения клиентов. Конкуренция с каждым днем растет, вот и приходится им идти на снижение цен. Но в итоге от этого выигрываем мы с вами, ведь у нас периодически появляется возможность прикупить что-то с выгодой для собственного бюджета. Согласитесь, что покупать нужный товар за минимальную цену — это всегда приятно и так мы рационально расходуем собственные средства.

Но, как правило, акции и скидки действуют ограниченное время, поэтому всегда есть шанс пропустить что-то интересное. Реальные скидки, хитовые купоны и всегда актуальные предложения — все это плюшки, которые предлагает Telegram-канал Andro price. Получайте больше, присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram. А сегодня получите очередную порцию лучших предложений дня.

Смарт-часы AMAZFIT Pace

Характеристики: 1.34", Bluetooth 4.0, 280 мАч, IP67, 512 МБ ОЗУ, 4 Гб ПЗУ

Предложение для Украины

Цена: $52,99 - https://lite.bz/VCg6Iv

Купон магазина $2 + спецкупоны $6 + промокод "EPN618"

Смартфон ZTE Blade V10 Vita

Предложение для Украины

Цена: 1 999 гривен — https://lite.bz/Al46H

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Смарт-часы TicWatch

Характеристики: TicWatch C2, WearOS, 1.3" AMOLED, 400мАч, IP68, NFC, 512 Гб ОЗУ, 4 Гб ПЗУ

Цена RU: $141,46

Спецкупоны $12 + промокод "SVETLO750"

Цена UA: $143,17

Спецкупоны $12 + промокод "get10"

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