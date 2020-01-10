Насколько востребованным оказался Huawei Mate X

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Было немало скептиков, которые сомневались в успехе Samsung Galaxy Fold еще даже до того, как разразился скандал вокруг надежности и долговечности новинки. Но в итоге нашлось немало тех, кого не остановил ни высокий ценник, ни проблемы со смартфоном.





По подсчетам компании ей удалось продать от 400 000 до 500 000 складных Galaxy Fold. И это внушительная цифра с оглядкой на все недостатки и спорные моменты в смартфоне. А как обстоят дела с продажами у главного конкурента Huawei Mate X? Ответ на этот вопрос дала сама Huawei.





Точную цифру проданных смартфонов озвучивать не стали. Было решено ограничиться заявлением, что количество реализованных складных смартфонов в месяц составляет 100 тысяч. Учитывая то, что Huawei Mate X появился на прилавках магазинов в Китае с 15 ноября, то общая цифра проданных устройств должна приближаться к отметке 200 тысяч.





Возможно, в канун Китайского Нового года произойдет всплеск спроса на складной смартфон и компании вполне под силу будет выйти на результат 250-300 тысяч реализованных устройств на конец января нынешнего года.





Не исключено, что этот результат вполне удовлетворит китайскую компанию и она остановит производство Huawei Mate X, ведь уже в феврале на MWC 2020 она должна представить второе поколение складного смартфона, а в марте стартуют продажи Huawei Mate Xs с чипом Kirin 990 5G.





Источник: gsmarena.com







