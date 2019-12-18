Названо время анонса Huawei Mate Xs

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В октябре Huawei провела презентацию складного смартфона Mate X и там же объявила о своих планах выпустить в первом квартале следующего года его усовершенствованную версию — Mate Xs.









Во время общения с журналистами издания FrAndroid генеральный директор Huawei Consumer Business Юй Чэндун подтвердил, что обновленный вариант складного смартфона компания привезет на выставку MWC 2020, которая пройдет в Барселоне в период с 24 по 27 февраля следующего года.





Помимо этого, обещано, что новый складной аппарат предложит лучшую управляемость, усовершенствованную гибкую матрицу, шарнирный механизм и процессор. Уже известно, что в качестве аппаратной платформы будет использоваться фирменный чип Kirin 990 5G, что позволит смартфону работать в сетях пятого поколения.









Топ-менеджер компании заявил, что Huawei планирует продавать мобильник с гибким дисплеем в Европе, но при этом он не уточнил, будет это Mate X или Mate Xs. И это при условии, что новые смартфоны лишены Google-сервисов. Кроме того, Юй Чэндун заявил о том, что они ориентированы на создание более тонкого и легкого складного смартфона среди всех существующих на рынке.





Источник: gizchina.com