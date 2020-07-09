Не пропустите скидки на Realme 6, Redmi 9A и Xiaomi Watch Color
Не нужно ждать масштабных и самых знаменитых распродаж, чтобы купить товар по сниженной цене. Скидки и различные акции есть ежедневно. Они могут быть немалыми, а могут быть незначительными. Но время для экономии есть всегда. Правда, чтобы заполучить стоящий товар и именно то, что хочется, нужно запастись терпением и потратить уйму времени на поиск интересных предложений.
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Смартфон Realme 6
Характеристики: Helio G90T, Android 10, 6.5" Full HD+, 4300 мАч, NFC, 8/128 Гб, цвет белый
Предложение для РФ
Цена: $202,01 - https://lite.bz/dgtu47
Купон магазина $2.00 + промокод "PLUS1200"
Смартфон Redmi 9A
Характеристики: Helio G25, Android 10, 6.53" HD+, 5000 мАч, 2/32 Гб
Цена RU: $83,54
Цена UA: $85,12
Купон магазина - https://lite.bz/2gZ7F + промокод "ENJOYAEPLUS"
Смарт-часы Xiaomi Watch Color
Характеристики: XMWT06, AMOLED 1.39", Bluetooth 5.0, 420 мАч, 5ATM, NFC
Цена: $83,19 - https://lite.bz/d_eGN
Скидка продавца $1.0 + промокод "ENJOYAEPLUS"
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