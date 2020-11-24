Не спешите брать на веру изображения OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

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Компания еще не определилась с финальным дизайном OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

Широкая общественность интересуется тем, какими будут OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Вокруг новинок ходят слухи, и фанаты компании предвкушают праздник технологий. Инсайдеры и предсказатели всех мастей пытаются удовлетворить запрос пользователей на информацию о новинках. Так, на прошлой неделе сеть облетели рендеры OnePlus 9 Pro.

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И вроде бы не было причин не доверять этим изображениям, тем более, что исходили они от достаточно авторитетного инсайдера @OnLeaks. Бывали случаи, когда он ошибался, но промахивался он редко. Возможно, рендеры флагманов серии OnePlus 9 один из таких промахов.

Изображения OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro не остались незамеченными, и компания решила прокомментировать их. Так, ее глава Пит Лау в своем аккаунте в Twitter разместил пост, что «никакой дизайн не высечен на камне». Похоже, что он хотел донести мысль, что финальный вариант экстерьера смартфонов еще не утвержден и итоговый вариант может отличаться.

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Впрочем, маловероятно, что внешний вид OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro не будет кардинально отличаться от того, что нам продемонстрировали на рендерах. И если, какие-то отличия и будут, то коснутся они, скорее всего, только оформления блока основной камеры.

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Источник: twitter