Не ждите Xiaomi Mi 10 Transparent Edition и новый планшет

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В случае с флагманами Xiaomi Mi 8 и Mi 9 компания решила, что ее продукты должны стать прозрачнее по отношению к клиентам. В итоге на свет появились версии Explorer Edition и Transparent Edition с якобы прозрачной задней панелью, сквозь которую можно увидеть «внутренности».





Выглядело стильно и своим эффектным внешним видом аппараты были обязаны пластине или тонкому алюминиевому листу с эстетически оформленными компонентами под задней панелью.





Можно было ожидать, что аналогичный трюк производитель провернет в случае с Xiaomi Mi 10, и мы увидим «прозрачный» вариант флагмана. Но один из китайских инсайдеров утверждает, что в этом году в планы компании не входит выпуск Xiaomi Mi 10 Transparent Edition.

Источник также утверждает, что ни одна из моделей серии Xiaomi Mi 10 не получит экран разрешением 2К. Компания по-прежнему отдает предпочтение менее прожорливым матрицам разрешением FullHD.





Как и не планирует компания вернуться к созданию планшетов. И в этом году Xiaomi Mi Pad 4, который увидел свет в 2018 году, так и не обретет преемника. Похоже, что такой сегмент продуктов как планшетные ПК Xiaomi не интересен и охлаждение связано с падением популярности таких устройств.





Источник: gizmochina.com







