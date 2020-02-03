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Некролог: TCL отказалась выпускать смартфоны Blackberry и это смерти подобно

03.02.2020 622 1

Были времена, когда Blacberry была на пике формы и занимала 20% мирового рынка мобильных аппаратов. Фатальной ошибкой компании стало то, что она не поверила в будущее устройств с сенсорными экранами и продолжала делать ставку на телефоны с клавиатурой.

 

В конце концов Blacberry разуверилась в своих силах и в 2016 году нашла компании, которые получили лицензии на разработку и производство смартфонов под ее брендом. Таких партнеров оказалось три и главным стала компания TCL Communication, владеющая брендом Alcatel. Двумя другими фирмами стали компании BB Merah Putih и Optiemus Infracom Limited, разделившие между собой зоны влияния.

 

Некролог: TCL отказалась выпускать смартфоны Blackberry и это смерти подобно

 

Все партнеры сумели выпустить модели под брендом Blackberry, но только TCL предприняла реальные попытки вернуть некогда легендарный бренд на рынок. Ноша оказалась непосильной для китайской компании, и она решила прекратить попытки возродить известную марку.

 

Сегодня TCL Communication официально объявила о том, что с 31 августа 2020 года она больше не будет продавать смартфоны под маркой Blackberry. У компании нет больше прав разрабатывать, производить и реализовывать устройства Blackberry. Тем не менее, она продолжит поддерживать и предоставлять гарантийное обслуживание аппаратам до 31 августа 2022 года. После этой даты поддержка будет прекращена. Похоже, что срок действия лицензии на право выпуска устройств под маркой Blackberry истекает в августе нынешнего года и TCL решила не продлевать ее на новый срок.

 

В итоге Blacberry лишилась ключевого партнера и вряд ли ей удастся найти еще кого-то, кто возьмется за дело возрождения канадской марки мобильных устройств. Очень похоже, что смартфонов Blacberry мы больше не увидим на рынке.

 

Источник: crackberry.com

TCL Blackberry
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Ruslan
ну и йух с ними .
03.02.2020 22:57
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Некролог: TCL отказалась выпускать смартфоны Blackberry и это смерти подобно