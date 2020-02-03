Некролог: TCL отказалась выпускать смартфоны Blackberry и это смерти подобно

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Были времена, когда Blacberry была на пике формы и занимала 20% мирового рынка мобильных аппаратов. Фатальной ошибкой компании стало то, что она не поверила в будущее устройств с сенсорными экранами и продолжала делать ставку на телефоны с клавиатурой.

В конце концов Blacberry разуверилась в своих силах и в 2016 году нашла компании, которые получили лицензии на разработку и производство смартфонов под ее брендом. Таких партнеров оказалось три и главным стала компания TCL Communication, владеющая брендом Alcatel. Двумя другими фирмами стали компании BB Merah Putih и Optiemus Infracom Limited, разделившие между собой зоны влияния.

Все партнеры сумели выпустить модели под брендом Blackberry, но только TCL предприняла реальные попытки вернуть некогда легендарный бренд на рынок. Ноша оказалась непосильной для китайской компании, и она решила прекратить попытки возродить известную марку.

Сегодня TCL Communication официально объявила о том, что с 31 августа 2020 года она больше не будет продавать смартфоны под маркой Blackberry. У компании нет больше прав разрабатывать, производить и реализовывать устройства Blackberry. Тем не менее, она продолжит поддерживать и предоставлять гарантийное обслуживание аппаратам до 31 августа 2022 года. После этой даты поддержка будет прекращена. Похоже, что срок действия лицензии на право выпуска устройств под маркой Blackberry истекает в августе нынешнего года и TCL решила не продлевать ее на новый срок.

В итоге Blacberry лишилась ключевого партнера и вряд ли ей удастся найти еще кого-то, кто возьмется за дело возрождения канадской марки мобильных устройств. Очень похоже, что смартфонов Blacberry мы больше не увидим на рынке.

Источник: crackberry.com