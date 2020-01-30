Нет пути назад. Huawei готова сжечь мосты и отказаться от Google-сервисов

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Ни для кого не секрет, что администрация США проводит последовательную политику против Huawei. Активная фаза «боевых действий» пришлась на май 2019 года, когда компания попала в список тех, кто не заслуживает доверия и в любой момент может быть отлучен от использования американских технологий и комплектующих.





Таким нехитрым способом Белый дом держит китайскую компанию на «коротком поводке». Захочет — даст лицензию, дающую право на сотрудничество американских компаний с Huawei. А если китайцы чем-то не угодят Белому дому — лицензии не видать.





Поезд ушел

Пожалуй, одним из болезненных и негативных факторов в этой войне, для самой Huawei стало то, что она не может устанавливать на свои смартфоны сервисы Google. Это сказалось на росте продаж мобильников за пределами Китая и в этом году отток пользователей на глобальном рынке продолжится.

Выход был найден. Компания бросила все силы и немалые финансы, чтобы создать свои собственные сервисы. И, похоже, что свои результаты эта работа уже дает, а сама Huawei заявляет, что обратной дороги к Google-сервисам нет.





Так, глава австралийского подразделения Huawei заявил о том, что компания не намерена в дальнейшем использовать сервисы Google даже если санкции против китайской компании будут сняты. Причина проста: нет никакой гарантии, что санкции не будут введены вновь.





Независимость и собственная экосистема





Теперь в приоритетах Huawei создание собственной экосистемы для смартфонов. И это будет третья крупнейшая мобильная платформа в мире, которая сможет конкурировать с Android и iOS. Только в 2020 году на создание проприетарной экосистемы Huawei будет выделено $3 млрд и около 4000 разработчиков вовлечены в создание программных продуктов. Еще $1 млрд компания намерена потратить на маркетинг за пределами Китая.





Huawei призывает разработчиков активно адаптировать свои приложения для работы на смартфонах Huawei. Она стремится в самый короткий срок наполнить фирменный магазин приложений аналогами утилит от Google. Будет любопытно понаблюдать за тем, как китайская компания будет убеждать и агитировать пользователей отказаться от привычных сервисов и служб.





Сама Huawei осознает, что ей предстоит трудный путь и нынешний год будет непростым для нее. Ни один из новых смартфонов не получит пакет сервисов от Google и это, безусловно, негативно повлияет на продажи устройств. Но обратного пути нет.





Источник: derstandard.at