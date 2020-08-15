Новинка Vivo Y20 должна работать на базе процессора Snapdragon 460

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Vivo решил ненадолго прервать дружбу с MediaTek – сердцем нового Vivo Y20 станет свежий чип от Qualcomm.





В сентябре прошлого года китайский техногигант Vivo выпустил на рынок свой бюджетный смартфон Vivo Y19. Год прошел, и вот компания вовсю работает над анонсом преемника смартфона, который должен носить логичное название – Vivo Y20.

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Об этом стало известно благодаря сертификату, полученному в Индонезийском сертификационном бюро. Просмотрев документ, мы увидим, что Vivo Y20 на данный момент известен под номером V2027. Вот только кроме названия, сертификат другой информации не раскрывает.

Однако не так давно на сайте бенчмарка Geekbench также появился V2027. Благодаря результатам теста мы уже можем изучить начинку смартфона. Таблица Geekbench показала, что смартфон будет работать на собственном графическом интерфейсе компании, построенном на базе Android 10, а его сердцем будет выступать процессор от Qualcomm с тактовой частотой в 1,8 ГГц.





Сложив два плюс два, умельцы сообразили, что нас ждет свежий чип Snapdragon 460. Это суждение также подтвердило название материнской платы – «Bengal». Тестируемое устройство работало в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Аппарат набрал 252 балла в одноядерном тесте и 1239 баллов – в многоядерном.

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Напомним, что чипсет Qualcomm Snapdragon 460 был выпущен еще в январе. Компания Qualcomm заявила, что телефоны Snapdragon 460 будут доступны на рынке до конца 2020 года. Похоже, Vivo сами спешат выполнить обещания американского чипмейкера. Интересно будет также посмотреть, сможет ли китайский производитель «приручить дракона».





Источник: GSMArena