Новый Qualcomm Snapdragon 870 в массовом производстве

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Стало известно, что недавно анонсированный чип от Qualcomm массово появиться в устройствах уже в первом квартале 2021 года

Очень скоро дебютирует Motorolla Edge S, первый аппарат на данной платформе. Однако стало известно, что в скором будущем мы увидим смартфоны производителей Xiaomi, OPPO, OnePlus и iQOO с Snapdragon 870 на борту.

Чип призван стать идеальным решением для мощных и дорогих субфлагманов, которым не нужна самая дорогая начинка, а которые будут «лишь» немного уступать в производительности топовым устройствам на рынке.

Напомним, что чип Qualcomm Snapdragon 870 основан на 7-нм техпроцессе, имеет ядро Kryo 585 на частоте 3,2 Ггц, графический ускоритель Adreno 650 и модем 5G Snapdragon X55.

Заявлена поддержка дисплеев 4К с частотой обновления 60 Гц (QHD до 144 Гц), памяти LPDDR5 (до 16 Гб) и фото сенсоров до 200-ти мегапикселей.

Ожидаем большие анонсы аппаратов на этой платформе.

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Источник: sohu