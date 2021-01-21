Где купить дешевле?

Новый Qualcomm Snapdragon 870 в массовом производстве

21.01.2021 788 2

Стало известно, что недавно анонсированный чип от Qualcomm массово появиться в устройствах уже в первом квартале 2021 года

Очень скоро дебютирует Motorolla Edge S, первый аппарат на данной платформе. Однако стало известно, что в скором будущем мы увидим смартфоны производителей Xiaomi, OPPO, OnePlus и iQOO  с Snapdragon 870 на борту.

 

Чип призван стать идеальным решением для мощных и дорогих субфлагманов, которым не нужна самая дорогая начинка, а которые будут «лишь» немного уступать в производительности топовым устройствам на рынке.

 

Новый Qualcomm Snapdragon 870 в массовом производстве – фото 1

 

Напомним, что чип Qualcomm  Snapdragon 870 основан на 7-нм техпроцессе, имеет ядро Kryo 585 на частоте 3,2 Ггц, графический ускоритель Adreno 650 и модем 5G Snapdragon X55.

 

Заявлена поддержка дисплеев 4К с частотой обновления 60 Гц (QHD до 144 Гц), памяти LPDDR5 (до 16 Гб) и фото сенсоров до 200-ти мегапикселей.

 

Ожидаем большие анонсы аппаратов на этой платформе.

 

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Источник: sohu

Qualcomm Snapdragon 870
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 21.01.2021

Комментарии

Черешнев Вячеслав 1
Если это будет прилично дешевле чем 888 - тогда интересно .
Если стоимость будет чуть ниже (долларов на 20) то фигня.
21.01.2021 13:42
Vasyl Sereduk 0
morolla??хаха
21.01.2021 12:22

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Новый Qualcomm Snapdragon 870 в массовом производстве