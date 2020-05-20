OnePlus 8 Pro не первым получил «рентгеновское зрение». Отличилась Xiaomi

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Не так давно выяснилось, что OnePlus 8 Pro может просвечивать определенные предметы насквозь, как это делают рентгеновские лучи. Фишка любопытная, но малопригодная и не нужная в повседневной жизни. Но хайпа на этой фичи компания поймала немало.

Сама история с «рентгеновским зрением» заинтересовала пользователей различных смартфонов, и они решили проверить не обладают ли их аппараты аналогичной «сверхспособностью». Как оказалась, фишка с просвечиваем предметов реализована была и в других устройствах. Правда, ее получила фронтальная камера.

Речь идет о Xiaomi Mi 8, который был выпушен в 2018 году. Своими «рентгеновскими» способностями смартфон должен быть благодарен инфракрасному датчику, который отвечал за разблокировку по лицу в условиях плохого освещения. Аналогичный датчик позднее нашел свое применение в Poco F1, а значит, и его селфи-камера может просвечивать ткань, стекло и тонкий пластик. Но есть один важный нюанс — необходимо установить на смартфон приложение «IR Camera — PocoF1/Mi8» доступное на Google Play.

Сообщили о способностях Poco F1 и Xiaomi Mi 8 проникать сквозь пластик, владельцы этих моделей, протестировавшие их. Так это или нет, могут проверить те, кто сейчас пользуется этими смартфонами.

Свою долю хайпа Xiaomi Mi 8 и Poco F1 на камере-рентгене не отхватили по той простой причине, что для работы фишки требуется стороннее программное обеспечение. А это означает, что не будь софтовых умельцев, такая фича как «рентген» не проявилась бы в этих устройствах.

Источник: gizmochina