OnePlus выпустит новую версию OnePlus Nord с матовой задней крышкой

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OnePlus решили немного обновить внешность своего среднебюджетника OnePlus Nord.

OnePlus выпустили свой первый за долгое время доступный смартфон OnePlus Nord еще в июле. Сразу после презентации устройство приобрело одиозный статус: кто-то считал, что компания забыла, что такое адекватный прайс, кому-то не нравился дизайн, кто-то ругал камеры. Но, так или иначе, смартфон набрал популярность и до сих пор продается довольно неплохо.

OnePlus Nord вышел с завода в двух цветовых версиях: ярко-голубой и темно-серый. Теперь компания решила выпустить специальную версию смартфона в расцветке с названием Gray Ash (Серый пепел). Задняя часть телефона имеет матовую текстуру по сравнению с глянцевой отделкой в изначальных цветовых вариантах. Напомним, что компания также готовит специальную версию смартфона с задником из камня.

Обе расцветки OnePlus Nord﻿

Другие характеристики аналогичны. Нас ждет тот же 6,44-дюймовый FullHD+ Fluid AMOLED дисплей с поддержкой частоты обновления 90Гц, процессор Snapdragon 765G и прошивка OxygenOS на базе Android 10. Сканер отпечатков пальцев все еще встроен в дисплей, а питает устройство аккумулятор на 4115 мАч с функцией быстрой зарядки Warp Charge на 30Вт. Более подробные характеристики вы можете узнать из нашей статьи.

Новая версия OnePlus Nord вмещает в себя 12 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ хранилища по цене 29 999 индийских рупий ($409) и будет доступна в предварительной продаже для членов Amazon Prime 16 октября на индийском сайте Amazon и 17 октября для всех пользователей во всех офлайновых и онлайн-магазинах.

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Источник: GSMArena



https://andro-news.com/news/samsung-nachal-otpravlyat-obnovlenie-do-oneui-2.5-na-nekotorye-m.html Samsung начал отправлять обновление до OneUI 2.5 на некоторые модели линейки Galaxy A(в Адм. панель)