Oppo Ace2 5G, Nubia Red Magic 5G и другие гаджеты по выгодным ценам

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Уже стало традицией, что мы ежедневно публикуем подборку наиболее интересных предложений. Сегодняшний день не стал исключением и предлагаем вам присмотреться к четырем устройствам, которые временно доступны по сниженной цене.

Смарт-часы HUAWEI Watch GT 2e

Характеристики: Kirin A1, 1.39" AMOLED, 455 мАч, NFC, 5ATM, 4 Гб/128 МБ

Цена: $119,99 - https://lite.al/OJkEpX

Скидка продавца $10.00

Беспроводные TWS-наушники Vivo

Характеристики: XE W1, Bluetooth 5.0, aptX, аккум. кейса 400 мАч, аккум. в наушнике 25 мАч, микрофон, IP54

Цена: $122,70 - https://lite.al/zu9aw

Смартфон Nubia Red Magic 5G

Характеристики: Snapdragon 865, 6.9" 144 Гц AMOLED, 4500 мАч, Wi-Fi 6, 16/256 Гб, черный

Предложение для РФ!

Цена: $589,99 - https://fas.st/Imr86y

Смартфон Oppo Ace2 5G

Характеристики: Snapdragon 865, 6.5" 90 Гц AMOLED, Android 10, 4000 мАч, NFC, 8/128 Гб, черный

Предложение для РФ

Цена: 569,99 - https://lite.al/yVoIuO