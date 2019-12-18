Отставка президента Huawei была отложена из-за гонений со стороны США

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Постоянное давление со стороны США стало причиной того, что президент и основатель Huawei Рен Чжэнфэй отказался от своей идеи уйти в отставку. Об этом он лично рассказал в одном из своих недавних интервью. Желание бороться и противостоять грубой силе со стороны США стали стимулом, чтобы остаться у руля Huawei.





Кроме того, в своем интервью Рен Чжэнфэй сообщил о том, что очередная 90-ти дневная отсрочка ввода санкций в США никак не повлияет на Huawei. Что касается перспективы того, что HarmonyOS может стать заменой Android, глава компании не дал прямого ответа.





Он решил ограничиться общей фразой о том, что это будет операционная система с открытым исходным кодом, которая будет работать в любой стране и предложит свой магазин приложений. У любого будет возможность развиваться на этой платформе. Каждый сможет формировать собственный «цифровой суверенитет».





Среди прочего президент Huawei заявил о том, что они примут участие в построение 5G-сетей в Латинской Америке, а также с их участием появится 5G в Испании и это будет лучшая сеть во всей Европе.





Источник: ithome.com







