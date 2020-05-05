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Патент подтвердил планы Xiaomi выпустить смартфон с подэкранной камерой

05.05.2020 1632 3

Камера под экраном — одно из самых ожидаемых нововведений в смартфонах. Выглядит такое решение максимально органично и выигрышно для восприятия. Но реализовать эту технологию в коммерческом аппарате, задача не из легких и сразу несколько компаний бьются над ее претворением в жизнь. Среди них и Xiaomi, которая летом прошлого года одновременно с Oppo показала прототип аппарата с подэкранной фронталкой.

 

Патент подтвердил планы Xiaomi выпустить смартфон с подэкранной камерой – фото 1

 

То, что Xiaomi всерьез взялась за реализацию камеры под поверхностью дисплея, указывает патентная документация, обнаруженная на просторах Всемирной организации интеллектуальной собственной и аналогичного ведомства в Китае. Информацией о патенте поделился ресурс LetsGoDigital, который взялся за визуализацию того, как может выглядеть такой смартфон.

 

  1. Патент подтвердил планы Xiaomi выпустить смартфон с подэкранной камерой – фото 2

 

Не стало открытием, что лицевая панель практически полностью отдана под дисплей с тонкими рамками. Фронталка спрятана под панель, и она может быть по центру верхней части экрана или смещена в левый угол. Сам объектив виден только тогда, когда активируется селфи-камера, а все остальное время он спрятан.

 

Нет понимания, когда компания внедрит новую технологию. Есть слухи, что, возможно, подэкранную камеру реализуют в Xiaomi Mi Mix 4. Но целый ряд экспертов считают, что ранее 2021 года смартфоны с объективами под дисплеем не появятся.

 

Источник: letsgodigital

Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Hryhorian Mykhaylo
первый блин будет комом!
05.05.2020 21:31
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fkn magic
прозрачность амоледов, допустим, в два раза ниже прозрачного стекла. соответственно, камеру надо ставить с f1.2-1.5 чтобы хотя бы днём можно было ей пользоваться из под экрана
05.05.2020 19:05
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Евгений
Когда они сделают эту функцию нормальной, то она разместится именно в самом центре экрана, а до этого все это костыли и опробация.
05.05.2020 19:04
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Патент подтвердил планы Xiaomi выпустить смартфон с подэкранной камерой