Патент подтвердил планы Xiaomi выпустить смартфон с подэкранной камерой

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Камера под экраном — одно из самых ожидаемых нововведений в смартфонах. Выглядит такое решение максимально органично и выигрышно для восприятия. Но реализовать эту технологию в коммерческом аппарате, задача не из легких и сразу несколько компаний бьются над ее претворением в жизнь. Среди них и Xiaomi, которая летом прошлого года одновременно с Oppo показала прототип аппарата с подэкранной фронталкой.

То, что Xiaomi всерьез взялась за реализацию камеры под поверхностью дисплея, указывает патентная документация, обнаруженная на просторах Всемирной организации интеллектуальной собственной и аналогичного ведомства в Китае. Информацией о патенте поделился ресурс LetsGoDigital, который взялся за визуализацию того, как может выглядеть такой смартфон.

Не стало открытием, что лицевая панель практически полностью отдана под дисплей с тонкими рамками. Фронталка спрятана под панель, и она может быть по центру верхней части экрана или смещена в левый угол. Сам объектив виден только тогда, когда активируется селфи-камера, а все остальное время он спрятан.

Нет понимания, когда компания внедрит новую технологию. Есть слухи, что, возможно, подэкранную камеру реализуют в Xiaomi Mi Mix 4. Но целый ряд экспертов считают, что ранее 2021 года смартфоны с объективами под дисплеем не появятся.

Источник: letsgodigital