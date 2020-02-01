Павел Дуров: «WhatsApp опасен для пользования»

1149

Прошлый год оказался для WhatsApp одним из самых сложных. Вера пользователей в его безопасность и конфиденциальность все уменьшается, и многие задумываются о «переходе» на другие мессенджеры. Совсем недавно, в своем блоге, основатель Telegram, Павел Дуров, решил добавить пару «ласковых» слов к такому восприятию самого известного мессенджера на планете, по сути, назвав его «опасным» в использовании.





Дуров обвинил WhatsApp в том, что компания не хочет идти вперед, улучшая степень защиты, и утверждает, что «простое» сквозное шифрование чатов не защитит пользователей от утечек. «WhatsApp использует слова «сквозное шифрование» как некое заклинание, которое само по себе должно автоматически сделать работу в мессенджере безопасной. Однако эта технология не является идеальным решением проблемы, которое само по себе может гарантировать вам абсолютную конфиденциальность», - сказал Дуров.

Также Дуров утверждает, что проблемы безопасности WhatsApp, на самом деле, намеренно внедряли бэкдоры, чтобы подчиниться и успокоить местные правоохранительные органы, чтобы социальная сеть могла вести бизнес без перебоев в таких странах, как Иран.

Дуров также сказал, что, создавая резервные копии чатов в iCloud вместо использования внутренних серверов, WhatsApp рискует конфиденциальностью пользователей, поскольку Apple не шифрует данные в iCloud и часто передаёт их в ответ на запросы правительства. Дуров рассказал о том, что исходный код WhatsApp не является общедоступным (в отличие от кода Telegram), а это означает, что невозможно узнать, как работает шифрование в компании.





Хотя некоторые аргументы Дурова кажутся обоснованными, стоит отметить, что его утверждения основаны на домыслах, а не на конкретных доказательствах. Ему также не удалось устранить недостатки в сфере конфиденциальности, которые поразили его собственную платформу. Telegram не шифрует чаты по умолчанию, а недавнее расследование MIT обнаружило значительные недостатки в функциях мессенджера, ориентированных на конфиденциальность, в том числе в «Секретых чатах».

﻿

Источник: gadgets.ndtv.com