Первые подробности о камере OnePlus 8T Pro. McLaren Edition в исполнении OnePlus не будет

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Появились первые предсказания, касающиеся OnePlus 8T Pro, анонс которого должен состояться осенью нынешнего года. Уже по традиции T-версия должна предложить какие-то улучшения и самое глобальное может касаться основной камеры. Так, искатель утечек Нодар Сихарулидзе на своей странице в Twitter со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что OnePlus 8T Pro получит камеру-перископ.

OnePlus была среди тех, кто добивался оптического приближения в камерах за счет установки телеобъектива, тогда как другие начали переходить на перископические модули. Установка камеры-перископа логичная эволюция камер OnePlus и вполне предсказуемая, учитывая то, что Oppo и Vivo, являющиеся также «дочками» BBK, уже начали активно использовать перископические датчики в своих смартфонах.

Вот уже несколько лет OnePlus выпускает эксклюзивные версии своих флагманов. Так, OnePlus 5T получил вариацию, посвященную фантастической саге Star Wars, а в 2018 году вышел OnePlus 6 Marvel Avengers Limited Edition, который был приурочен выходу фильма «Мстители: Война бесконечности». Начиная с OnePlus 6T, компания предпочитала выпускать «гоночные» лимитированные версии флагманов, получившие имена McLaren Edition.

Но, похоже, что партнерство OnePlus и британского автопроизводителя McLaren подошло к своему концу. В пользу этого говорит тот факт, что китайская компания не будет партнером McLaren на соревнованиях Формула 1 в сезоне 2020 F1. Похоже, что в рамках серии OnePlus 8 и OnePlus 8T эксклюзивная «гоночная» модель смартфона не появится. Возможно, компания все же выпустит какую-то лимитированную версию, но она не будет носить бренд британской компании.

Источники: 9to5google, twitter