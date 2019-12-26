Первый пошел: Huawei Mate X тоже ломается

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Технология гибких дисплеев нова и еще далека от совершенства. После выхода первых складных смартфонов здравый смысл подсказывал, что если экран сгибается, то именно место сгиба является слабым и уязвимым местом конструкции. Эти догадки подтвердили первые образцы Samsung Galaxy Fold, где были выявлены проблемы с шарнирным механизмом.









Увы, рискует не стать приятным исключением из правил и Huawei Mate X. Сейчас смартфон продается только на территории Китая и именно оттуда пришла первая весточка о проблемах с устройством.





В одной из китайских социальных сетей появился ролик, главным героем которого стал сломанный экземпляр Huawei Mate X. Каких-то механических повреждений у самого аппарата нет и, похоже, что случилась поломка именно шарнирного механизма. Одна из половинок экрана остается темной, а на другой видно мерцающее изображение с «наплывом» в области сгиба.





Источник никак не комментирует ситуацию и не называет причин, которые привели к тому, что аппарат вышел из строя. На данный момент, это пока единственный известный случай поломки Huawei Mate X. Сама компания также никак не комментирует произошедшее. Видео со сломанным смартфоном, вы сможете посмотреть здесь.





Источник: twitter.com







