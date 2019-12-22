Pocophone F2 появится в 2020 году

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В прошлом году Xiaomi провернула финт, когда взяла самый крутой процессор в мире Android и установила его в смартфон, вобравший в себя черты устройств среднего уровня и даже бюджетников. Так на свет появился Pocophone F1, который компания принялась продавать рекордными тиражами по всему миру.

Идея предложить максимально мощный чип по минимальной цене пришлась по душе пользователям, и они стали с воодушевлением ждать продолжение. Ходили даже разговоры, что Redmi K20 и Redmi K20 Pro это и есть Pocophone F2 и Pocophone F2 Pro, которые пойдут завоевывать мир. Этого не случилось, но суббренд Poco успокоил фанатов, что Pocophone F2 быть, но, скорее всего, уже в 2020 году.

Скепсис по поводу дальнейшей судьбы «дочки» вновь появился после того, как пост главы Poco покинул Джай Мани. Аналитики даже заговорили о том, что Xiaomi отказалась от этого проекта.

Худшие прогнозы не оправдались и вчера один из топ-менеджеров Xiaomi на своей странице в Twitter публиковал пост, в котором пообещал, что «вы услышите больше о Pocophone в 2020 году». Увы, никакой конкретики о том, что скрывается за словом «больше». Но уже звучат предсказания, что речь идет о Pocophone F2, и его дебют состоится в следующем году.

Источник: mydrivers

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