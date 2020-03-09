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Вопреки усилиям Microsoft, Windows 10 демонстрирует низкую скорость распространения за прошедшие два месяца. Согласно статистическим данным доля «десятки» практически замерла на отметке 57,39%. И это несмотря на то, что компания активно убеждает и ратует за то, чтобы пользователи переходили с Windows 7 на Windows 10. Напомним, что поддержка Windows 7 была прекращена с 14 января 2020 года.

Немало пользователей продолжают оставаться на «семерке», которая на данный момент является второй по популярности настольной операционной системой от Microsoft с долей 25,20%. Статистика говорит в пользу того, что пользователи не спешат расставаться с Windows 7 и маловероятно, что в ближайшие месяцы ситуация изменится.

Корпоративные клиенты платят за индивидуальную поддержку и найдется немало тех, кто приобретет расширенную поддержку Windows 7 в рамках программы ESU, чтобы отложить переход на Windows 10. Безусловно, доля «семерки» будет снижаться, но сам процесс миграции на «десятку» происходит медленнее чем ожидала Microsoft.

Не исключено, что компания постарается подстегнуть процесс перехода, и в конце концов примет решение закрыть программу ESU. Но ее условия распространяются только на корпоративных клиентов, тогда как простые пользователи возможности присоединиться к ней лишены. Поэтому Microsoft придется найти рычаги, которые будут стимулировать миграцию с Windows 7 на актуальную версию операционной системы, прежде всего, обычных пользователей.

Источник: windowslatest.com