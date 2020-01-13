Пора обновляться. Поддержка Windows 7 завтра завершается

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14 января заканчивается поддержка Windows 7. Это означает, что с завтрашнего дня для этой операционной системы больше не выйдут обновления и патчи безопасности. Во избежание проблем с работой ПК, пользователям стоит обновиться до актуальной версии Windows.

Вчера компания опубликовала сообщение, в котором напомнила, что срок поддержки Windows истекает. В своем послании Microsoft указывает на то, что с момента уведомления о «смерти» Windows 7, она подвергается нападкам со стороны поклонников этой версии операционки.

Но самое интересное то, что апгрейд старых устройств до актуальной версии Windows 10 не рекомендован компанией. Причина — несовместимость ряда ПК с Windows 10 и не доступность ряда функций.

Поэтому большинству пользователей предложено приобрести новые устройства с Windows 10 Pro. Среди преимуществ такого перехода указывается, что новые настольные решения легче, мощнее, безопаснее и легче старых ПК.

Напомним, что Windows 7 поступила в продажу в октябре 2009 года и по данным аналитиков она остается одной из популярных настольных систем Windows. Так, на начало 2020 года доля «семерки» составляет 26,8% и около 400 млн пользователей все еще остаются верны этой версии операционки.

Источник: mspoweruser.com