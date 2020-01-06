Представлен бюджетный Realme 5i с емкой батарейкой и Snapdragon 665

971

Realme, суббренд компании Oppo, завтра представит своего конкурента Redmi K30 — Realme X50, который станет первым смартфоном производителя с поддержкой 5G. А сегодня он «разогревает» публику анонсом Realme 5i. Глобальный релиз новинки пройдет в Индии 9 января, а сегодня ее представили в азиатском регионе и первой страной, где ее можно купить стал Вьетнам.









В арсенале характеристик Realme 5i матрица диагональю 6,52 дюйма и разрешением 1600х720 точек. Базируется он на Snapdragon 665, обладает 3/4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной.









Для создания автопортретов предлагается модуль на 8-мегапикселей, а на тыльной стороне установили четыре сенсора: 12 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (для макросъемки) + 2 Мп (датчик глубины). Руководит работой устройства операционная система Android 9.0 Pie с надстройкой ColorOS 6.1.





Новинка получила емкую батарейку на 5000 мАч, порт microUSB, 3,5 мм разъем для наушников, поддержку GPS, Bluetooth, Wi-Fi и на тыльную сторону вынесен сканер отпечатков пальцев. Оценили Realme 5i с 3/64 Гб в $160, а за версию 4/64 Гб запросили $186.





Источник: genk.vn



