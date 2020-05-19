Представлен Samsung ISOCELL GN1 — датчик изображения на 50 Мп

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Samsung продолжает расширять портфолио сенсоров изображения и сегодня анонсировала датчик ISOCELL GN1 на 50 Мп, где размер каждого пикселя равен 1,2 мкм и оптический формат самого модуля — 1/1,3ʺ. Это первый сенсор, где применены технологии Dual Pixel и Tetracell.

Производитель заявляет, что относительно большой размер каждого пикселя в ISOCELL GN1 — это гарантия повышенной светочувствительности при создании фото в условиях плохого внешнего освещения. Заявлен шустрый автофокус Dual Pixel, который активно используется в зеркальных камерах.

Технология Samsung Dual Pixel призвана совмещать в одном пикселе 2 фотодиода, что в итоге позволяет ему для определения фазы воспринимать свет под разными углами. ISOCELL GN1 должен мгновенно находить и фокусироваться на подвижном и неподвижном объекте под любым углом даже при съемке в условиях плохого внешнего освещения. Внедрен программный алгоритм для объединения информации со всех фотодиодов, чтобы на выходе получался снимок сопоставимый с 100 Мп.

В Samsung ISOCELL GN1 применили технологию слияния пикселей для захвата и обработки как можно большего количества света — Tetracell. Она позволяет объединить четыре соседних пикселя (биннинг 4-в-1) в один большой размером 2,4 мкм и на выходе получается снимок разрешением 12,5 Мп. Наградили новый датчик и технологией Smart-ISO для выбора оптимальных ISO и HDR в режиме реального времени для захвата сцен с несколькими экспозициями одновременно.

Samsung ISOCELL GN1 обладает электронной стабилизацией на базе гироскопа для создания резких снимков и видео движущихся объектов, а также есть поддержка видео до 8К со скоростью 30fps.

Массовое производство ISOCELL GN1 стартует в мае, и он должен появиться в смартфонах, которые выйдут во второй половине нынешнего года.

Источник: samsung