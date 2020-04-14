Представлены Redmi AirDots S: минимальный апгрейд AirDots

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Redmi AirtDots — доступные наушники, которые звучат отлично за свои деньги и одни из популярных гарнитур на рынке. У них предостаточно компромиссов и недостатков. Но глядя на ценник о них попросту забываешь. Теперь компания решила улучшить популярную модель TWS-наушников и представила Redmi AirDots S.

Никаких глобальных преображений не произошло. Как, впрочем, остался неизменным и ценник $14. В этот раз инженеры лишь уделили больше внимания комфортному сопряжению.

Производитель заявляет, что сопряжение стало быстрым и стабильным. Оба наушника Redmi AirDots S синхронизируются со смартфоном одновременно, тогда как базовая модель сначала требует подключения одного наушника, а потом подсоединяется и второй.

Но в целом это все те же Redmi AirtDots, оформленные в том же дизайне, предлагающие аналогичные характеристики, качество звучания, характеристики и функциональность. Неизменным остался и зарядный чехол, который позволяет увеличить продолжительность работы наушников до 12 часов. Похоже, что выходом S-версии компания решила оживить продажи популярных наушников, добавив немного комфортности работы с ними.

Источник: xiaomitodictos