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Представлены Redmi AirDots S: минимальный апгрейд AirDots

14.04.2020 1532 2

Redmi AirtDots — доступные наушники, которые звучат отлично за свои деньги и одни из популярных гарнитур на рынке. У них предостаточно компромиссов и недостатков. Но глядя на ценник о них попросту забываешь. Теперь компания решила улучшить популярную модель TWS-наушников и представила Redmi AirDots S.

 

Представлены Redmi AirDots S: минимальный апгрейд AirDots – фото 1

 

Никаких глобальных преображений не произошло. Как, впрочем, остался неизменным и ценник $14. В этот раз инженеры лишь уделили больше внимания комфортному сопряжению.

 

Представлены Redmi AirDots S: минимальный апгрейд AirDots – фото 2

 

Производитель заявляет, что сопряжение стало быстрым и стабильным. Оба наушника Redmi AirDots S синхронизируются со смартфоном одновременно, тогда как базовая модель сначала требует подключения одного наушника, а потом подсоединяется и второй.

 

Представлены Redmi AirDots S: минимальный апгрейд AirDots – фото 3

 

Но в целом это все те же Redmi AirtDots, оформленные в том же дизайне, предлагающие аналогичные характеристики, качество звучания, характеристики и функциональность. Неизменным остался и зарядный чехол, который позволяет увеличить продолжительность работы наушников до 12 часов. Похоже, что выходом S-версии компания решила оживить продажи популярных наушников, добавив немного комфортности работы с ними.

 

Источник: xiaomitodictos

Redmi AirDots S
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Валерий «Нахлебник» Репков
А как их теперь различить? Чтоб не попасться на обман продавцов.
14.04.2020 20:21
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Не скажу
Неужели микро юсб оставили?
14.04.2020 20:20
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Представлены Redmi AirDots S: минимальный апгрейд AirDots