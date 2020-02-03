Простой способ создать виртуальную пробку и обмануть навигатор в Google Maps

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Автомобильные заторы сейчас не редкость и без навигации по дорогам крупных городов лучше не ездить. Ситуацию на дорогах лучше всего покажет навигатор и одним из популярных является из Google Maps. Это точные карты, быстрый и удобный поиск, возможность выбрать оптимальный маршрут передвижения и прочие полезности для водителей.

Но, как оказалось, обмануть навигатор не так уж и сложно. Немецкий художник Саймон Веккерт решил показать, как виртуальный мир глубоко проник в нашу жизнь и способен влиять на нее. Для этого он обзавелся 99 смартфонами, на которых активировал навигатор в Google Maps. Все эти мобильники он погрузил в небольшую тележку и отравился с ней в путешествие по улицам города.

Таким нехитрым способом художник смог обмануть систему, которая посчитала, что на улицах образовалась пробка. В итоге водители доверились навигатору и вместо привычного пути, поехали в объезд, выбирая более свободную дорогу. А некоторые улицы попросту опустели, ведь многие предпочли объехать их.

Сам Саймон Веккерт акцентирует внимание, что Google Maps способен вмешиваться в жизнедеятельность города. Большое количество приложений работают с этим картографическим сервисом и создают «новые формы цифрового капитализма и коммодификации». Без этих карт системы обмена автомобилями, приложения для такси, системы проката велосипедов и сервисы для заказа такси были бы немыслимы.

Надеемся, что Google обратит внимание на этот эксперимент, чтобы прочие пользователи потехи ради или для прочих целей не повторили его, искажая реальную картину.

Источник: 9to5google.com