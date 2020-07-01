Qualcomm решила оживить умные часы на WearOS. Компания представила новые процессоры для носимых устройств

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Сегодня Qulacomm наконец-то показала новую серию чипов для носимых устройств Snapdraogon 4100 и Snapdragon 4100+. Скорее всего, они основаны на мобильном Snapdragon 429. Это позволит производителям умных часов и других подобных аксессуаров реализовать ранее неосуществимые фишки.

Snapdragon Wear 4100+

SoC помимо основной базы включает в себя сопроцессор Always-On (AON) для моментов, когда не требуется высокая производительность, а также сопутствующие схемы управления питанием и поддержку нужных для модемов, GPS, Wi-Fi и Bluetooth радиочастот.

Чип построен на 12-нм тех. процессе, присутствуют четыре ядра Cortex-A53 с частотой 1,7 ГГц. Также установлен ГПУ Adreno 504, поддерживается 750 МГц﻿ память LPDDR3, eMMC 4.5 и даже камеры.

Wear 4100+ будет быстрее своего предшественника Wear 3100+ на 85%.

Сопроцессор AON теперь гарантирует ещё большее время автономной работы и способен отображать не старые 16, а 64 тысячи цветов. Благодаря ему также стал возможен непрерывный мониторинг сна, продвинутый подсчёт шагов, отправка аварийных сигналов и другие важные функции.

Snapdragon Wear 4100

Это урезанная версия 4100+. Она поддерживает Wi-Fi a / b / g / n и Bluetooth 5.0, снижая энергопотребление примерно на 25%. Чип предназначен для использования с Google Waer OS, так же как и ранее озвученная модель.

Процессоры в скором времени получат новые Mobvoi TicWatch Pro 3﻿, часы от Suunto и imoo Z6 Ultra.

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Источник: gsmarena