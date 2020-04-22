Разблокировка загрузчика на смартфонах Xiaomi и Redmi. Когда она ведет к потере гарантии

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Смартфоны Xiaomi и Redmi завоевали популярность благодаря оптимальному сочетанию характеристики/цена. Есть у них и еще одно важное преимущество — возможность разблокировать загрузчик без утраты гарантии на устройство. Но не так давно над этой идиллией нависла угроза.

На своей странице в Twitter Redmi India опубликовала пост, который можно было трактовать как предупреждение, что разблокировка загрузчика в смартфонах Redmi влечет за собой потерю гарантии.

Это сообщение вызвало бурю негатива и вскоре оно было удалено. Ребята из ресурса XDA Developers решили обратиться за разъяснением к Xiaomi India. В своем официальном ответе представительство китайской компании в Индии заявило, что разблокировка загрузчика не влечет за собой аннулирование гарантии. Но есть одна оговорка. Если после «жесткой» разблокировки загрузчика смартфон превратится в «кирпич» — гарантии не видать.

В своем заявлении Xiaomi сообщила, что разблокировка загрузчика позволяет протестировать пользователям сторонние прошивки и на такие смартфоны распространяется действие гарантии. Но если манипуляции с Bootloader привели к «окирпичиванию» смартфона и исправить сбой с помощью программного обеспечения невозможно, гарантия аннулируется.

Другими словами, если разблокировка загрузчика станет причиной выхода из строя «железа», то пользователь теряет право на гарантийный ремонт. Если аппарат можно «воскресить» посредством софта, то гарантия действует.

Источник: xda-developers