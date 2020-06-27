Realme завоевывает мир: компания представила еще одни TWS-наушники за смешной ценник

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Realme продолжает штурмовать рынок своими новыми устройствами. Буквально в прошлом месяце мы рассказывали о новых наушниках Realme Buds Air Neo. Эта модель была выпущена в Индии, и вот, не прошло и буквально полгода, компания готовит их продолжение в виде Realme Buds Q.

Это еще одна пара TWS-наушников, которые собираются конкурировать с Redmi Earbuds S от Xiaomi. Также ожидается, что Realme представит их в один день с Redmi 9. Война с Xiaomi продолжается.

Realme Buds Q может похвастаться внутриканальным дизайном с силиконовыми наконечниками. Наушники будут поставляться в зарядном кейсе, который имеет форму таблетки.

Компания хвастается, что внешний вид новинки был разработан известным французским дизайнером Жозе Леви (Jose Levy). Наушники порадуют защитой по стандарту IPX4, так что они смогут выдержать брызги воды и хорошо подойдут для занятия спортом – пот им тоже не страшен.

Касаемо технических характеристик, Realme Buds Q используют технологию Dynamic Bass Boost (DBB) и 10-миллиметровые басовые драйверы с динамическим усилением. Наушники будут поддерживать высокое качество звука AAC.

Для многих это окажется недостатком, но, так или иначе, управление в Buds Q будет завязано на жестах, а не на физических кнопках. Однако, производитель успокаивает, что вы сможете настроить жесты под себя. Элементы управления и функции могут быть настроены в зависимости от использования. Например, игровой режим будет включать минимальную задержку для лучшей синхронизации видео и аудио.

Зарядный кейс будет иметь порт micro-USB. Зарядка, по слухам, будет выдавать 30 Вт, так что долго ждать зарядки не придется. Для покупки будет доступен один из трех цветовых вариантов: желтый, белый и черный. Стоимость новинки составляет 999 рупий (около 13 долларов США). Buds Q будут продаваться на Realme.com и Amazon India.

Источник: gadgets.ndtv.com