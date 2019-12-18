Redmi 9 приписывают процессор от MediaTek

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Как бы Xiaomi не пыталась расставить акценты, как бы не стремилась отречься от бюджетных устройств отпочковав в отдельный бренд Redmi, именно доступные смартфоны лежат в основе популярности компании и на них приходится львиная доля продаж аппаратов.





В этом году на трон лучшего среди недорогих мобильников попытался претендовать Redmi 8, вышедший в октябре нынешнего года. Но стать хитом продаж помешала установка старого процессора и отсутствие каких-то серьезных «улучшалок».





Сейчас компания готовит к выходу Redmi 9. По данным ресурса 91Mobiles, который опубликовал эксклюзивный материал об этом смартфоне, его анонс ожидается в марте следующего года и в его основе будет лежать чип Helio G70.





На данный момент этот процессор еще не дебютировал и нет информации, готовит ли его дебют MediaTek. Указывает источник также на наличие 6,6-дюймового дисплея, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопителя на 64 Гб. Ожидается, что ценник на Redmi 9 будет в районе $140.





Напомним, что Redmi 8 оснастили IPS-матрицей диагональю 6,22 дюйма разрешением 1520х720 точек, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч, чипсетом Snapdragon 439, 3/4 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 32/64 Гб, фронтальной камерой на 8 Мп и сдвоенной основной 12 Мп + 2 Мп.





Источник: 91mobiles.com







