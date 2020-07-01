Решила брать ценой. Xiaomi продаёт портативную колонку за $7

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У компании Xiaomi уже есть опыт в выпуске портативных колонок, бренд успел представить несколько таких для внутреннего рынка, а сегодня корпорация представила новую интересную Xiaomi XiaoAI Poartable Speaker. Главная фишка —﻿ цена.

Всего 7 долларов

Поставляемая с собственным голосовым помощником XiaoAI колонка стоит 49 юаней, в пересчёте на доллары это всего $7. Приобрести спикер уже сейчас можно на собственном веб-сайте компании Xiaomi Youpin, но мы рекомендуем дождаться появления скидок, которые позволят урвать колонку ещё дешевле. О появлении новых интересных переложений можно узнать в телеграм-канале Andro Price.

Колонка находится в компактном квадратном корпусе с закруглёнными углами. Внешний вид чем-то напоминает ранее популярные FM-радио. Материалы —﻿ смесь поликарбоната и АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол)﻿, заряжать её нужно через современный USB Type-C порт.

За качество подключения спикера к смартфону отвечает Bluetooth пятой версии, а умный помощник XiaoAI вряд ли пригодится пользователям не из Китая.

Владельцы устройств под управлением MIUI смогут подключить колонку нажав на всего одну кнопку, которая появится во всплывающем окне. Это похоже на процесс подключения AirPods к iPhone. Xiaomi говорит, что функция пока доступна только для купивших Mi 9 Pro, Mi 10 и Mi 10 Pro,﻿ но обещает, что поддержкой фишки в скором времени обзаведутся и другие смартфоны.

Время автономной работы составит около 6 часов.

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Источник: gizmochina