Рейтинг самых мощных Android-смартфонов по итогам мая

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Май оказался достаточно продуктивным месяцем на новинки, но не все из них еще добрались до прилавков магазинов. Мы же вам расскажем, какие Android-смартфоны были признаны самыми мощными по версии AnTuTu за прошлый месяц. Рейтинг актуален для рынка Китая, и он охватывает флагманский и среднего уровня сегменты.

Какие флагманы самые мощные

Главное на что стоит обратить внимание — топ-10 самых мощных топовых устройств полностью оккупировали аппараты на базе Snapdragon 865. Первые две строчки рейтинга удерживают Oppo Find X2 Pro и Find X2, которые по итогам тестов набрали больше 600 тысяч баллов. Тройку лидеров замыкает Xiaomi Mi 10 Pro, который также преодолел отметку в 600 тысяч «попугаев».

Следом за фаворитами рейтинга AnTuTu расположились Oppo Ace 2, iQOO Neo 3, Redmi K30 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, OnePlus 8 Pro и Vivo Nex 3S 5G.

Лучшие в среднем классе

Куда разнообразнее выглядит рейтинг самых производительных смартфонов среднего уровня. Сюда сумели попасть модели с чипами от MediaTek, Huawei и Qualcomm. Первую строчку вот уже несколько месяцев подряд удерживает Oppo Reno 3 5G на базе Dimensity 1000L, который единственным среди участников рейтинга смог набрать больше 400 тысяч баллов. На втором и третьем местах расположились модели с процессором Kirin 985 — Honor 30 и Huawei Nova 7.

С четвертого по шестое место разделили между собой Honor 30S, Honor X10 и Huawei Nova 7 SE, построенные на базе Kirin 820. Дальше в рейтинге расположились Oppo Reno 3 Pro 5G, Vivo S6 5G, Vivo X30 5G и Redmi K30 5G, которые получили чипы Exynos 980 и Snapdragon 765G.

Источник: antutu