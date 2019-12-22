Samsung Galaxy Note 10 Lite: все, что известно о смартфоне, включая цену

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Немецкий ресурс Winfuture, который на этой неделе опубликовал рендеры Samsung Galaxy Note 10 Lite, теперь поделился информацией о том, какими характеристиками наделят эту модель.

Первое, на что стоит обратить внимание — внутри установят фирменный чип Exynos 9810. А это означает, что предсказания о том, что новинка будет построена на Snapdragon 855 не сбудутся.

Источник указывает на то, что смартфон укомплектовали AMOLED‑матрицей диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) с небольшим круглым отверстием для 32 Мп селфи-камеры. Обещают 6 Гб оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 128 Гб, аккумуляторную батарею на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Указывают на наличие функции Face Unlock, ультразвукового дактилоскопического датчика, порта USB Type-C, 3,5 мм разъема для наушников, есть поддержка Dolby Atmos, GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC, карт microSD и руководит его работой оболочка One UI 2.0 на основе Android 10.

Основная камера Samsung Galaxy Note 10 Lite тройная, где главный датчик на 12-мегапикселей со светосилой f/1.7. Дополняют его телеобъектив на 12 Мп с 2–кратным оптическим зумом и диафрагмой f/2.4, а также широкоугольный модуль с аналогичным разрешением с апертурой f/2.2.

Габариты устройства составили 163,7х76,1х8,7 мм при весе 198 грамм. Предполагаемое время дебюта — 10 января 2020 года. В Европе ценник на Samsung Galaxy Note 10 Lite может быть в районе 609-630 евро.

Источник: winfuture

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