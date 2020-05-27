Samsung Galaxy Note 20+ появился в официальном источнике

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Новый Samsung Galaxy Note 20+ прошёл сертификацию в агентстве 3C. Galaxy Note 20+, как и его предшественники из линейки Note имеет серийный номер, начинающийся с SM-N. Скорее всего, перед нами китайская версия грядущего флагмана.

Документация раскрыла нам некоторые ожидаемые, но до этого не подтверждённые подробности: Galaxy Note 20+ будет работать в сетях 5G, а также получит 25В быструю зарядку по проводу.

Другие характеристики

Больше информации дают слухи. Так, согласно инсайдам, новинка будет оснащена 6,87" AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3096 на 1444 пикселей. Infininty-O вырез никуда не денется - в новинке не будет представлено никаких новых решений по этой части, однако нам известно, что Samsung работает над технологией размещения камеры под дисплеем.

Сзади будет расположен аналогичный S20 Ultra основной модуль камеры на 108Мп и телефото сенсор на 64Мп, однако новинку лишат перископа и, скорее всего, фирменного 100X зума. Нам также известно, что Galaxy Note 20+ получит большую батарею на 4500 мАч.

Когда покажут?

Презентация смартфона состоится в августе, но не на привычном мероприятии Samsung Unpacked, а в онлайн-формате.

Кроме того, в один день с Galaxy Note 20+ может быть презентован Galaxy Fold 2.

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Источник: myfixguide﻿